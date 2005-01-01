В Сети отреагировали на возможную «дуэль» Симоньян и Порошенко

После того, как главный редактор RT Маргарита Симоньян вызвала на дуэль президента Украины Петра Порошенко, в Сети обсудили возможное продолжение битвы.

«В ответ на присланный Маргаритой Симоньян вызов на дуэль по русскому языку, Петр Порошенко заявил о своем намерении воспользоваться правом вызванной стороны и самостоятельно выбрать условия поединка. По словам г-на Порошенко, он готов сразиться с главным редактором RT, но только после того, как обе стороны выпьют по литру водки», – пошутили авторы Telegram-канал ИА «Стекломой».

«Ой, хоть бы Порошенко согласился на баттл с Маргаритой Симоньян. Будет горячо, потому что, как мы уже знаем, президент развивающегося европейского государства отлично знаком с русской литературой. Особенно с Лермонтовым. Если он и в русском так же хорош, то Марго Симоновне придется попотеть. А вообще, эта история просто помогает оценить масштаб RT», – считают авторы канала RIAN.

«Маргарита Симоньян вызвала Порошенко на дуэль по русскому языку. А вы все со своими рэп-батлами носитесь. А вообще, что может быть милее, чем свидомый, который учит москалей русскому языку. Видимо украинский язык Порошенко так и не осилил», – отметила в своем Telegram-канале руководитель аппарата Парламентского клуба «Российский суверенитет» Мария Катасонова.

Напомним, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян вызвала президента Украины Петра Порошенко на дуэль, предложив в качестве оружия диктант по русскому языку.

Во вторник Симоньян посмеялась над попыткой Порошенко учить ее русскому языку.

Ранее Порошенко в интервью El Pais заявил, что «термин «вождь» в русском языке означает «фюрер», отметив, что глава RT должна знать о такой трактовке значения этого слова.