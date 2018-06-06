Додон объяснил свою независимую позицию от Запада и Востока

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что его, в отличие от многих других молдавских политиков, невозможно шантажировать ни на Западе, ни на Востоке.

«Я никогда не пытаюсь заигрывать или обманывать. Я всегда и всем честно говорил, говорю и буду продолжать говорить, что во всем буду исходить из национальных интересов Молдовы», – приводится отрывок из интервью Додона на его официальной странице в Facebook.

Президент подчеркнул, что его невозможно шантажировать ни на Западе, ни на Востоке, в отличие от многих молдавских политиков, которых «держат западники».

«У меня нет ни там, ни там (ни на Западе, ни на Востоке – прим. ВЗГЛЯД) ни бизнеса, ни домов, и это дает определенную свободу действий. Я говорю со всеми честно и открыто, и я не сворачиваю с пути», – отметил Додон.

Он заявил также, что президент России Владимир Путин «хорошо разбирается в людях», и им удалось найти общий язык именно из-за единой позиции по приднестровскому вопросу.

«На одной из первых наших встреч, в 2014 году, я сказал: «Владимир Владимирович, у нас разные страны, у нас могут быть разные национальные интересы, но у нас есть один общий национальный интерес. Я хочу, чтобы Молдова была нейтральной и единой страной с решенным приднестровским вопросом». Он сказал: «Мы тоже этого хотим», – вспоминает политик.

Ранее Додон выразил надежду, что проблему Приднестровья удастся решить за время нового срока Владимира Путина на посту президента России.

В апреле президент Молдавии заявлял, что Запад может «разморозить» конфликт в Приднестровье, чтобы втянуть в него Россию.