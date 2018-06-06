В Москве объявлено штормовое предупреждение

В столице ожидается усиление ветра, предупреждают синоптики.

«С 12.00 до 21.00 в Москве, включая Троицкий и Новомосковский административные округа, прогнозируется сильный ветер с порывами 15 м/с и выше», – сообщили в метеобюро Москвы, передает «Интерфакс».

Ранее в пятницу синоптики предупреждали об облачной погоде в столице с небольшим дождем.