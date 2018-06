ЦБ признал наличие «банковского кольца»

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина признала существование «банковского кольца».

Глава ЦБ рассказала, что участники московского «пенсионно-банковского» кольца, в которое входили банки, пенсионные фонды и «некоторые другие финансовые институты», проводили взаимные операции. По ее словам, иногда они были двусторонними.

«Делалось это для того, чтобы обходить наше регулирование, камуфлировать риски». Риски накапливались, и когда один из институтов испытал проблемы, то они отозвались у тех, кто занимался перекрестным вложением, – проблему надо было решать», – цитирует «Ведомости» Набиуллину.

Она также отметила, что для борьбы с «банковским кольцом» ЦБ ввел механизм санации.

«Эти банки не только too big to fail, но и too big to stay as it is. Мы поэтому и создали новый механизм санации», – сказала глава Банка России.

В 2017 году менеджер УК «Альфа-капитал» Сергей Гаврилов впервые заявил о «банковском кольце», и посоветовал клиентам избавляться от субординированных облигаций Бинбанка, Промсвязьбанка, «ФК Открытие» и Московского кредитного банка (МКБ).

В итоге ЦБ забрал на санацию все банки, кроме МКБ. Санация обошлась в 1,5 трлн рублей.