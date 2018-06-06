МИД признал право государств на выбор алфавита

Выбор алфавита является суверенным правом любого государства, заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

«Продвижение российской культуры в других странах не должно восприниматься как попытка повлиять на выбор алфавита, это суверенное право любого государства», – сказал Карасин на пленарном заседании в Госдуме, отвечая на вопрос об отношении к переходу стран бывшего СССР на латиницу, передает «Интерфакс».

Напомним, в феврале президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утвердил новый казахский алфавит на основе латинской графики.

В марте министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил подписчикам подискутировать на предмет возможного введения на Украине латиницы.

В апреле 2017 года депутат парламента Киргизии предложил перевести киргизский язык на латиницу. Но президент страны Алмазбек Атамбаев выступил против перехода с кириллицы.