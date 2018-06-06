Россиянин выставил на аукцион жизнь в Красноярске

Житель Красноярска выставил на аукцион жизнь в своем городе – в лот стоимостью 6,8 млн рублей вошли квартира, две машины, бизнес, гараж и все посадки в огороде.

Житель Красноярска Юрий Семченок на сайте au.ru выставил на продажу лот «жизнь в Красноярске».

«Это не шутка, я так и написал. Продаю все. На отдельные позиции в лоте уже появились покупатели», – сказал Семченок ТАСС.

В комментариях Семченок уточнил причину продажи имущества. По его словам, он переезжает в Северо-западный Федеральный округ.

В комментариях к лоту пользователи поинтересовались, не идет ли бонусом к недвижимости жена.

«Обмен на жизнь в Железногорске. Не выгодный обмен, но все же стоило предложить?», – написал Guy250890.