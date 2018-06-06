Минпромторг решил распространить tax free на все города России

Минпромторг планирует в 2019 году распространить систему tax free на все города России после пилотного проекта в городах, принимающих ЧМ-2018, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, выступая на Неделе российского ритейла.

«После обкатки «пилота» tax free мы планируем с 2019 года распространить ее на всю страну», – передает ТАСС слова Мантурова.

Первыми городами, в которых иностранцы смогли воспользоваться tax free, стали Москва и Санкт-Петербург. Постепенно в список вошли города, принимающие Чемпионат мира по футболу 2018 года.

Напомни, в феврале глава российского правительства Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о запуске пилотных проектов tax free в четырех регионах страны.

В апреле российская таможня пообещала запустить tax free к ЧМ-2018.