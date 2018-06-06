В Госдуме ответили на заявления Польши по катастрофе Ту-154

Заявления Польши о том, что на обломках самолета Ту-154 якобы были обнаружены следы взрывчатого вещества, являются «продолжением русофобской песни», заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Чепа сказал, что заявления, подобные сделанным Польшей, «требуют тщательного анализа», и существуют структуры, «которые специализируются на таких моментах», а есть «приглашенный абы кто».

«Это попытка по-прежнему искать в темной комнате черного кота, которого там нет, и продолжение русофобской песни. Очередной вброс и попытка поднять шум, больше ничего за этим не стоит», – передает RT слова депутата.

В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что «расследование обстоятельств трагедии в Польше уже давно приняло характер неспортивной борьбы».

Так, речь уже идет «не об установлении объективной истины, а о банальном сведении политических счетов», и то, что «сейчас появляются новые свидетельства, говорит лишь о том, что идет фабрикация».

«Не понятно, на каких частях самолета и на каких человеческих останках были якобы найдены следы взрывчатки. Видимо, речь идет о тех вещественных доказательствах, которые находятся в распоряжении польской стороны и которые в этой ситуации, с учетом возможностей нынешних польских властей, могут становиться предметом манипуляции», – предположил Косачев.

Он подчеркнул также, что считает «совершенно правильным и обоснованным решение российской стороны не передавать Польше до завершения следствия те вещественные доказательства, которые находятся до сих пор в России», так как это «защищает следствие от фальсификаций».

«Все эти разборки недостойны памяти погибших в этой катастрофе», – заключил сенатор.

Ранее сообщалось, что польская комиссия по расследованию крушения Ту-154М под Смоленском якобы нашла на обломках самолета следы взрывчатого вещества.

Напомним, польская правительственная подкомиссия, занимающаяся повторным расследованием крушения Ту-154М, приняла решение аннулировать первый официальный отчет о причинах трагедии.

В первом отчете указывалось, что экипаж допустил ошибку, а самолет летел слишком близко к земле.

Новая подкомиссия заявила, что на борту произошел взрыв, хотя прежде даже сама польская сторона отвергала эту версию.