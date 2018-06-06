Суд ЕС разморозил активы бывшего премьера Украины

Европейский суд отменил заморозку активов бывшего и.о. премьер-министра Украины Сергея Арбузова.

Европейский суд юстиции общей юрисдикции отменил решение Совета ЕС о заморозке активов Арбузова за период с 5 марта 2017 года по 5 марта 2018 года, передает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Кроме того, суд поручил Совету ЕС компенсировать Арбузову судебные издержки по делу.

«Решение Совета ЕС от 3 марта 2017 года относительно запретительных мер против отдельных лиц и организаций в отношении ситуации на Украине отменено в той части, которая касается сохранения имени Сергея Арбузова в списке субъектов запретительных мер. Совет ЕС обязан возместить издержки», – говорится в документе.

Отмечается, что это решение не отменяет действующую заморозку активов на период с марта 2018 года по март 2019 года. Однако оно может быть оспорено рамках отдельного иска.

В марте Евросоюз продлил введенные в 2014 году индивидуальные санкции в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и 12 человек из его окружения. Два человека из списка были исключены.

В 2016 году Янукович оспорил часть санкций, введенных в его отношении Евросоюзом, в Европейском суде общей юрисдикции.