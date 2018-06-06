Моуриньо дал прогноз на результат сборной России на ЧМ-2018

Португальский тренер Жозе Моуринью заявил, что сборная России выйдет в плей-офф со второго места из группы.

«Я думаю, сборная России выйдет из группы со второго места. А решающим матчем станет их противостояние с командой Египта», – передает RT слова Моуринью.

По его словам, первое место в квартете A займет сборная Уругвая.

Напомним, ранее в среду телекомментатор Дмитрий Губерниев заявил, то игра сборной России напоминает ему майонез.