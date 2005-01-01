Новый премьер Испании сделал выбор между Францией и Германией

Премьер-министр Испании Педро Санчес стремится сформировать правительство французского типа с ориентацией на усиление фискальных и монетарных инструментов, сообщают СМИ.

Санчес начал формирование кабинета министров из числа еврочиновников, демонстрируя стремление к более глубокой интеграции с Европой. Это контрастирует с новым итальянским правительством евроскептиков, сообщает Financial Times.

Источник газеты, близкий к правительству, сообщил, что новая администрация будет «больше французского типа, нежели немецкого» с более глубокими реформами и стремлением «дать фискальным и монетарным инструментам больше власти».

Глава Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) 46-летний Педро Санчес стал премьер-министром Испании в пятницу, после того, как конгресс депутатов (нижняя палата парламента) вынес вотум недоверия правительству Народной партии Мариано Рахоя.