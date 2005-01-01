Скотленд-Ярд установил время применения «Новичка»

Британские следователи полагают, что нервно-паралитический яд «Новичок» был нанесен на дверную ручку дома британского агента Сергея Скрипаля в Солсбери не более чем за 24 часа до того, как он был отравлен.

Как заявляет британская полиция, яд был принесен уже после того, как дочь Скрипаля Юлия приехала к отцу в субботу, 3 марта, из России. Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены 4 марта. Установлено, что в воскресенье в 9.15 отец с дочерью сели в авто Сергея Скрипаля и поехали куда-то по городу. В районе 16.15 оба они были обнаружены на скамейке в центре города в тяжелом состоянии.

Отравлению также подвергся полицейский Ник Бэйли, который вместе с другими офицерами посещал дом Скрипаля в поиске улик. По данным следователей, самая высокая концентрация отравляющего вещества была на входной двери дома Скрипаля.

Ранее на сайте полиции Лондона появилась информация о последовательности и времени событий в Солсбери 4 марта, когда были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь.

Несколько недель они провели в больнице в критическом состоянии. Сейчас их состояние улучшается. Сергея Скрипаля выписали из больницы 18 мая, Юлию – 9 апреля. Бэйли был выписан 22 марта, но пока еще находится на больничном.