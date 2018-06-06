Карты «Мир» и MasterCard решили не принимать на объектах ЧМ-2018

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6 июня, среда  |  Последнее обновление — 12:21  |  vz.ru
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Почему «Нафтогаз» так торопится отобрать у Газпрома 2,6 млрд долларов

«Нафтогаз» боится остаться без многомиллионных премийФото: Benoit Tessier/Reuters
Украина продолжает создавать проблемы Газпрому. На этот раз речь идет о попытках арестовать активы ряда дочерних компаний российской монополии в Нидерландах – и все в счет уплаты 2,6 млрд долларов, которые выиграны «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже. Казалось бы, апелляция еще не закончена – почему же Украина так торопится забрать у Газпрома эти деньги? Подробности...
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Почему нельзя оскорблять Путина

Институт президентской власти является одним из важнейших в РоссииФото: Алексей Дружинин/ТАСС
Призыв ввести ответственность СМИ за оскорбление высших должностных лиц, с которым на заседании Госдумы выступил Владимир Жириновский, нашел отклик у руководителя нижней палаты Вячеслава Володина – спикер поручил изучить европейское законодательство на эту тему. Нужно ли у нас принимать отдельный закон о защите чести и достоинства президента и что именно он будет охранять? Подробности...
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Россия готова противопоставить Маску собственную уникальную разработку

Многоразовый ускоритель «Байкал – Ангара» за 17 лет так и не взлетел дальше стадии проектов и макетовФото: Яковлев Александр/ТАСС
Российские космические разработчики, кажется, начали брать пример с Илона Маска. Появились сообщения о возрождении полузабытого проекта отечественной многоразовой ракеты с возвращаемыми на Землю ступенями. Сможет ли предлагаемая технология составить реальную конкуренцию американским ракетам? Подробности...
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Снабжает ли Украина оружием сирийских боевиков

Утверждается, что порт Октябрьск стол точкой отправки тяжелых вооружений на Ближний ВостокФото: ZUMA/Global Look Press
Ряд информационных ресурсов «разгоняют» скандал о снабжении сирийских боевиков через порты Одессы и Николаева. К этой новостной «сенсации» есть ряд вопросов. Тем не менее отнестись к ней нужно со всей серьезностью: в описанной схеме нет ничего невозможного, более того, она рифмуется с арестом Бориса Германа, которого в СБУ называют «заказчиком убийства Бабченко». Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Где у украинских киборгов кнопка самоуничтожения

Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
Так работает «казус Бабченко» – после позорной буффонады с участием самого Порошенко кричать «Волки! Волки!» перестал даже нераспятый украинский мальчик. Подробности...
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Откуда берется желание въехать в Москву на танке «Абрамс»

Сергей Худиев, публицист, богослов
Люди всерьез видят в текущем политическом режиме в России аналог национал-социалистического режима в Германии 1933–1945 годов. Конечно, эта аналогия со стороны выглядит не то что натянутой, а полностью безумной. Подробности...
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Была ли советская пенсионная система «лучшей в мире»

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Сегодня пенсионный возраст воспринимается как некая «феодальная привилегия» многими. Я понимаю, когда мы говорим про шахтеров, но когда речь идет про погоны, которые никогда не покидали пределов Садового кольца? Подробности...
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    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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    Выборы президента России онлайн

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      Все российские города и стадионы подготовились к ЧМ

      Все российские города и стадионы готовы к ЧМ по футболу, в том числе готов и стадион в Петербурге – главный «долгострой» российского футбола, самый дорогой, современный и инновационный стадион России. Мировое первенство, которое открывается 14 июня, пройдет в 11 российских городах
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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
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      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
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          Карты «Мир» и MasterCard решили не принимать на объектах ЧМ-2018

          6 июня 2018, 10:50

          Текст: Наталья Ануфриева

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          На объектах чемпионата мира по футболу будет доступна безналичная оплата только картами системы Visa; держатели «Мир» и MasterCard придется воспользоваться наличными.

          О том, что болельщики смогут расплачиваться за товары и услуги на стадионах только картами Visa или наличными, сообщила во вторник директор департамента управления рисками VIsa Эвелина Нечипоренко.

          Нечипоренко пояснила, что карты других платежных систем не будут приниматься на стадионах, так как Visa является глобальным спонсором ЧМ-2018, передает «Коммерсант».

          При этом в случае, если болельщик придет на стадион с картой другой платежной системы и без наличных, он сможет «моментально получить предоплаченную карту Visa Альфа-банка и перевести на нее деньги с помощью мобильного приложения своего банка», рассказал директор по мониторингу электронного бизнеса Альфа-банка Алексей Голенищев.

          Это возможно потому, что Альфа-банк имеет эксклюзивные права по эквайрингу (приему карт к оплате) в банкоматах; аналогичные права в торговых точках принадлежат Сбербанку.

          Руководитель комитета по защите имущественных прав ФИФА, заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров сообщил, что при проведении масштабных спортивных мероприятий соглашения на оказание отдельных услуг заключаются только с официальными спонсорами, потому на стадионах будет только одна платежная система.

          В пресс-службе Центробанка сообщили, что Россия, как и другие страны, принимающие соревнования, обеспечивает выполнение принятых перед ФИФА международных обязательств.

          Из закона о подготовке и проведении чемпионата мира по футболу следует, что ФИФА вправе определять коммерческих партнеров и контрагентов.

          Также ФИФА принадлежат имущественные права на продажу товаров и оказание услуг в местах проведения чемпионата.

          До 2007 года эксклюзивные права на оказание платежных услуг имела платежная система MasterCard, но с 2007 по 2022 год (включая чемпионат мира в Катаре) контракт был заключен с Visa.

          Отмечается, что аналогичные права Visa имеет и на Олимпийских играх до 2020 года.

          Однако в случае с ЧМ-2018 сложилась неоднозначная ситуация, так как «с середины 2017 года закон обязывает принимать карты «Мир» торговые точки с выручкой более 40 млн руб., и никакое соглашение не может быть выше закона», заявил глава АБ «Старинский, Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго.

          В Роспотребнадзоре также заявили, что отказ принимать карты «Мир» является нарушением прав потребителей.

          При этом представитель «Мира» сказал лишь, что платежная система «с уважением относится к спонсорским программам ФИФА».

          Специалисты считают, что ограничение по приему карт будет искусственным.

          «Решения, которые находятся в POS-терминалах, мультакартные, и потому либо продавцы будут просто вводить потребителей в заблуждение, что карты не читаются, либо туда будет загружаться приложение только для Visa, но это сложнее и дороже», – сообщила представительница НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева.

          Всего на ЧМ-2018, по данным ФИФА, будет продано 2,7 млн билетов.

          Напомним, в 2015 году Visa намеревалась пересмотреть условия спонсорского соглашения с ФИФА из-за коррупционного скандала в спортивной организации.

          Чемпионат мира начнется 14 июня матчем сборных России и Саудовской Аравии. В понедельник вице-премьер Виталий Мутко призвал поддержать Россию на предстоящем ЧМ. Вместе с тем журналист Василий Уткин, комментируя перспективы сборной России, заявил, что команду спасет от позора лишь отвага игроков.


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