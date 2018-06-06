Париж назвал незаконной политику США в отношении пошлин на сталь из ЕС

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение США ввести пошлины на сталь и алюминий из Евосоюза незаконным и неприемлемым.

«Американские инициативы в этом вопросе незаконны с точки зрения международного права, они неприемлемы для союзников», – передает ТАСС со ссылкой на радио «Европа 1» слова Ле Дриана.

Глава МИД Франции не подтвердил, но и не отрицал, что последний телефонный разговор между французским и американским президентами Эмманюэлем Макроном и Дональдом Трампом велся на повышенных тонах.

Вместе с тем глава французской дипломатии обратил внимание на то, что «США вышли из многих международных соглашений – из договоренностей по климату, ЮНЕСКО, ядерного соглашения с Тегераном». По мнению Ле Дриана, Соединенные Штаты «предпочитают действовать в двусторонней плоскости, следуя праву сильного». При этом министр подчеркнул, что «страны должны соблюдать принцип многосторонности, в том числе в торговых отношениях».

Ранее в четверг США заявили о введении пошлин на сталь из ЕС.

Европа грозила «тройной реакцией» на торгово-экономические меры со стороны США: обращением в ВТО, мерами по поддержке европейских производителей и введением пошлин на американские товары.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что США не оставляют Евросоюза иного выбора, кроме как ввести дополнительные пошлины на ряд товаров.

Напомним, 1 июня ЕС начал спор в ВТО из-за решения США ввести пошлины на сталь.