Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду опустился на 10 копеек – до 62,05 рубля, курс евро вырос на 11 копеек – до 72,69 рубля.

Стоимость нефти с утра выросла до 76,1 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».