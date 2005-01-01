Spiegel: Меркель надела темные очки и больше не пытается изменить мир

Взгляд
6 июня, среда  |  Последнее обновление — 12:21  |  vz.ru
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Почему «Нафтогаз» так торопится отобрать у Газпрома 2,6 млрд долларов

«Нафтогаз» боится остаться без многомиллионных премийФото: Benoit Tessier/Reuters
Украина продолжает создавать проблемы Газпрому. На этот раз речь идет о попытках арестовать активы ряда дочерних компаний российской монополии в Нидерландах – и все в счет уплаты 2,6 млрд долларов, которые выиграны «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже. Казалось бы, апелляция еще не закончена – почему же Украина так торопится забрать у Газпрома эти деньги? Подробности...
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Почему нельзя оскорблять Путина

Институт президентской власти является одним из важнейших в РоссииФото: Алексей Дружинин/ТАСС
Призыв ввести ответственность СМИ за оскорбление высших должностных лиц, с которым на заседании Госдумы выступил Владимир Жириновский, нашел отклик у руководителя нижней палаты Вячеслава Володина – спикер поручил изучить европейское законодательство на эту тему. Нужно ли у нас принимать отдельный закон о защите чести и достоинства президента и что именно он будет охранять? Подробности...
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Россия готова противопоставить Маску собственную уникальную разработку

Многоразовый ускоритель «Байкал – Ангара» за 17 лет так и не взлетел дальше стадии проектов и макетовФото: Яковлев Александр/ТАСС
Российские космические разработчики, кажется, начали брать пример с Илона Маска. Появились сообщения о возрождении полузабытого проекта отечественной многоразовой ракеты с возвращаемыми на Землю ступенями. Сможет ли предлагаемая технология составить реальную конкуренцию американским ракетам? Подробности...
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Снабжает ли Украина оружием сирийских боевиков

Утверждается, что порт Октябрьск стол точкой отправки тяжелых вооружений на Ближний ВостокФото: ZUMA/Global Look Press
Ряд информационных ресурсов «разгоняют» скандал о снабжении сирийских боевиков через порты Одессы и Николаева. К этой новостной «сенсации» есть ряд вопросов. Тем не менее отнестись к ней нужно со всей серьезностью: в описанной схеме нет ничего невозможного, более того, она рифмуется с арестом Бориса Германа, которого в СБУ называют «заказчиком убийства Бабченко». Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Где у украинских киборгов кнопка самоуничтожения

Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
Так работает «казус Бабченко» – после позорной буффонады с участием самого Порошенко кричать «Волки! Волки!» перестал даже нераспятый украинский мальчик. Подробности...
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Откуда берется желание въехать в Москву на танке «Абрамс»

Сергей Худиев, публицист, богослов
Люди всерьез видят в текущем политическом режиме в России аналог национал-социалистического режима в Германии 1933–1945 годов. Конечно, эта аналогия со стороны выглядит не то что натянутой, а полностью безумной. Подробности...
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Была ли советская пенсионная система «лучшей в мире»

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Сегодня пенсионный возраст воспринимается как некая «феодальная привилегия» многими. Я понимаю, когда мы говорим про шахтеров, но когда речь идет про погоны, которые никогда не покидали пределов Садового кольца? Подробности...
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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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    Выборы президента России онлайн

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      Все российские города и стадионы подготовились к ЧМ

      Все российские города и стадионы готовы к ЧМ по футболу, в том числе готов и стадион в Петербурге – главный «долгострой» российского футбола, самый дорогой, современный и инновационный стадион России. Мировое первенство, которое открывается 14 июня, пройдет в 11 российских городах
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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
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      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
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          Spiegel: Меркель надела темные очки и больше не пытается изменить мир

             6 июня 2018, 11:44
          Фото: Fabrizio Bensch/Reuters
          Текст: Марина Балтачева

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          Канцлер Германии Ангела Меркель с глубокой озабоченностью наблюдает за тем, как строится международный порядок. Если вы смотрите на мир сквозь стекла ее темных очков, всадники апокалипсиса уже появляются на горизонте, отмечает Spiegel Online. «Но предпринимает ли она что-нибудь, чтобы что-то изменить?» – задается вопросом портал.

          Для Меркель Аугсбургский религиозный мир (соглашение, заключенное 25 сентября 1555 года между лютеранами и католиками) – это нечто большее, чем история. Скорее, для нее это предупреждение о том, насколько уязвима цивилизация, анализирует портал Spiegel Online. В конце 16-го века ошибочно полагали, что Аугсбургский мир будет соблюдаться. Мы также можем сегодня ошибаться, полагая, что послевоенный порядок со всеми его договорами и альянсами будет служить гарантией того, что военные бедствия к нам больше не вернутся.

          «Наступающие десятилетия покажут нам, усвоили ли мы уроки истории», – сказала Меркель в Вашингтоне после обеда с президентом США Дональдом Трампом. Впечатления, что Меркель хоть как-то пытается сохранять оптимистичный настрой, нет. «Если вы смотрите на мир сквозь стекла ее темных очков, всадники апокалипсиса уже появляются на горизонте», – указало издание.

          Ситуация с партнерами безрадостна. Трамп для нее – человек, который развернул часы истории к нулевой отметке и поставил под сомнение все, что десятилетиями объединяло Запад: НАТО, торговые соглашения и ООН.

          Владимир Путин – президент, который когда-то был полон восхищения политикой Запада, но в какой-то момент понял, что никогда не сможет добиться «экономического разворота» в своей стране, и предпочел политику грубой силы и репрессий на Украине, в Сирии и в самой России, считает Spiegel Online.

          Китай лишь стал доказательством того, что примирить диктатуру с рыночной экономикой весьма трудно. Европа погрузилась в дрязги и стала еще более ослабленной после Брексита, а теперь парализована «агонистически длинными процедурами принятия решений», – заключает издание.

          Меркель – трудолюбивый политик. Все ценят ее глубокие знания, интеллект и терпение. Тем не менее, как и любой лидер, который долгое время находится на своем посту, Меркель особенно хорошо может объяснить, почему предпринять тот или иной шаг невозможно.

          При этом она считает себя натурой куда более революционной, чем ее коллеги. По ее мнению, нужно двигаться гораздо быстрее, чем это происходит в Европе и в Германии, когда не могут построить даже аэропорт в собственной столице. «Резкий контраст с Китаем, который может отстраивать целые мегаполисы с нуля всего за несколько лет. Во время своих поездок в Китай Меркель всегда делает намек на понимание китайского правительства, которое не обременено длительными процедурами утверждения плана и где ни один политик не вынужден объясняться перед гражданами. Китай управляется сверху вниз», – подчеркивает портал.

          Ярких, зажигательных речей от Меркель тоже не слышно. Она лишь заявляет, что предпочитает не говорить, а действовать. «Однако она просто не пытается искать правильных слов, чтобы сплотить граждан вокруг своих идей. Одна из черт поздней эпохи Меркель заключается в том, что молчание самой канцлера подпитывает ту апатию, от которой она страдает», – резюмировал Spiegel Online.

          Напомним, ранее Ангела Меркель рассказала экс-президенту США Бараку Обаме, что одной из причин, по которой она пошла на четвертый срок в должности канцлера Германии, стала победа Дональда Трампа на американских выборах. Об этом сообщил бывший заместитель советника Обамы по нацбезопасности Бен Родс в своей книге «Мир как он есть» (The World as It Is).


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