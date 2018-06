Spiegel: Меркель надела темные очки и больше не пытается изменить мир

Канцлер Германии Ангела Меркель с глубокой озабоченностью наблюдает за тем, как строится международный порядок. Если вы смотрите на мир сквозь стекла ее темных очков, всадники апокалипсиса уже появляются на горизонте, отмечает Spiegel Online. «Но предпринимает ли она что-нибудь, чтобы что-то изменить?» – задается вопросом портал.

Для Меркель Аугсбургский религиозный мир (соглашение, заключенное 25 сентября 1555 года между лютеранами и католиками) – это нечто большее, чем история. Скорее, для нее это предупреждение о том, насколько уязвима цивилизация, анализирует портал Spiegel Online. В конце 16-го века ошибочно полагали, что Аугсбургский мир будет соблюдаться. Мы также можем сегодня ошибаться, полагая, что послевоенный порядок со всеми его договорами и альянсами будет служить гарантией того, что военные бедствия к нам больше не вернутся.

«Наступающие десятилетия покажут нам, усвоили ли мы уроки истории», – сказала Меркель в Вашингтоне после обеда с президентом США Дональдом Трампом. Впечатления, что Меркель хоть как-то пытается сохранять оптимистичный настрой, нет. «Если вы смотрите на мир сквозь стекла ее темных очков, всадники апокалипсиса уже появляются на горизонте», – указало издание.

Ситуация с партнерами безрадостна. Трамп для нее – человек, который развернул часы истории к нулевой отметке и поставил под сомнение все, что десятилетиями объединяло Запад: НАТО, торговые соглашения и ООН.

Владимир Путин – президент, который когда-то был полон восхищения политикой Запада, но в какой-то момент понял, что никогда не сможет добиться «экономического разворота» в своей стране, и предпочел политику грубой силы и репрессий на Украине, в Сирии и в самой России, считает Spiegel Online.

Китай лишь стал доказательством того, что примирить диктатуру с рыночной экономикой весьма трудно. Европа погрузилась в дрязги и стала еще более ослабленной после Брексита, а теперь парализована «агонистически длинными процедурами принятия решений», – заключает издание.

Меркель – трудолюбивый политик. Все ценят ее глубокие знания, интеллект и терпение. Тем не менее, как и любой лидер, который долгое время находится на своем посту, Меркель особенно хорошо может объяснить, почему предпринять тот или иной шаг невозможно.

При этом она считает себя натурой куда более революционной, чем ее коллеги. По ее мнению, нужно двигаться гораздо быстрее, чем это происходит в Европе и в Германии, когда не могут построить даже аэропорт в собственной столице. «Резкий контраст с Китаем, который может отстраивать целые мегаполисы с нуля всего за несколько лет. Во время своих поездок в Китай Меркель всегда делает намек на понимание китайского правительства, которое не обременено длительными процедурами утверждения плана и где ни один политик не вынужден объясняться перед гражданами. Китай управляется сверху вниз», – подчеркивает портал.

Ярких, зажигательных речей от Меркель тоже не слышно. Она лишь заявляет, что предпочитает не говорить, а действовать. «Однако она просто не пытается искать правильных слов, чтобы сплотить граждан вокруг своих идей. Одна из черт поздней эпохи Меркель заключается в том, что молчание самой канцлера подпитывает ту апатию, от которой она страдает», – резюмировал Spiegel Online.

Напомним, ранее Ангела Меркель рассказала экс-президенту США Бараку Обаме, что одной из причин, по которой она пошла на четвертый срок в должности канцлера Германии, стала победа Дональда Трампа на американских выборах. Об этом сообщил бывший заместитель советника Обамы по нацбезопасности Бен Родс в своей книге «Мир как он есть» (The World as It Is).