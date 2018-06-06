ЦБ отозвал лицензию у «Русского национального банка»

В среду Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ростовского «Русского Национального Банка», сообщается на сайте регулятора.

«Бизнес-модель ООО «Русский Национальный Банк» была в значительной степени ориентирована на обслуживание интересов его собственников. Кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, привело к образованию на ее балансе значительного объема проблемных активов, включая имущество, учтенное по завышенной стоимости», – говорится в сообщении на сайте Банка России.

Отмечается также, что лишенный лицензии банк систематически проводил непрозрачные сделки, «направленные на камуфлирование принимаемых кредитных рисков с целью формального соблюдения пруденциальных норм деятельности».

Против него неоднократно применялись «меры надзорного реагирования», в том числе дважды вводились ограничения на привлечение вкладов населения, однако руководством и собственниками кредитной организации не были предприняты «действенные меры по нормализации (...) деятельности».

Таким образом, решение Банка России было принято из-за неисполнения кредитной организацией «федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России», и учитывая «неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации», а также «принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков».

С 6 июня 2018 года в «Русском Национальном Банке» назначается временная администрация «сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора».

При этом «полномочия исполнительных органов кредитной организации» были приостановлены.

Отмечается также, что ООО «Русский Национальный Банк» является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 мая занимал 339-е место в банковской системе РФ.

Ранее Банк России отозвал лицензии у страховой компании ХОСКА и «Бум-Банка».