NYT: Путин извлекает выгоду из противостояния Трампа с Европой

На фоне разногласий администрации президента США Дональда Трампа с Брюсселем из-за тарифов Владимир Путин укрепляет свое положение, позиционируя себя надежным другом и торговым партнером для Европы, подчеркнула газета New York Times.

Президент России Владимир Путин, приехав в Австрию во вторник, почувствовал возможность, казавшуюся немыслимой всего несколько месяцев назад: пересмотреть «замороженные отношения» с Евросоюзом по целому ряду вопросов: от климата и Ирана до тарифов и торговли, отметила New York Times.

Еще недавно Путин был «изгоем», полагает NYT, после «военных интервенций России против Украины, Крыма и Сирии, после вмешательства России в европейские выборы и предполагаемого отравления Скрипалей». Теперь же российский президент укрепляет свое положение, позиционируя себя надежным другом и торговым партнером для Европы, в то время как администрация Трампа рассматривает своих ближайших союзников как стратегических и экономических конкурентов. Пока Трамп открыто отвергает требования Европы о снижении тарифов на сталь и алюминий, Путин здесь предстает как «великий стратег», полагает NYT.

Даже телефонный разговор Трампа с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и президентом Франции Эммануэлем Макроном прошел в «непривычно раздражительном тоне». Политикой Трампа по тарифам недовольны также Канада и Германия. Эта тема будет поднята, скорее всего, на саммите G-7, который пройдет в эти выходные в Канаде. Впрочем, Трамп, конечно же, попытается уйти от разговора. «Шесть против одного», – подчеркнуло издание.

Такие внутренние разногласия, вероятно, забавляют Путина. После того, как Россия была «отстранена» от «большой восьмерки» из-за якобы «аннексии Крыма», теперь она видит гораздо более гостеприимный ландшафт в Европе, указала газета. NYT напомнила, что в Греции, Венгрии, Италии и Австрии уже «властвуют популистские, русофильные партии».

Напомним, во вторник Путин прилетел в Вену для переговоров с Александером Ван дер Белленом и канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Ранее канцлер Австрии назвал Россию сверхдержавой.