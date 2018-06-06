Нефть подорожала на данных по запасам в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром идут вверх на данных Американского института нефти (API) о сокращении запасов в США и на ожиданиях осторожного наращивания добычи странами ОПЕК+.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,42% – до 75,7 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,44%, составив 65,81 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

По данным API, за неделю, завершившуюся 1 июня, запасы нефти в США сократились на 2,028 млн баррелей, при этом аналитики ожидали меньшего снижения – на 1,824 млн. Неделей ранее институт сообщал о росте запасов в стране на 1,001 млн баррелей.

Рынки продолжают следить за ситуацией вокруг возможного наращивания добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ на фоне потенциального снижения поставок из Ирана и Венесуэлы. Эти опасения с конца мая являются главным сдерживающим фактором для роста нефтяных цен.