CNN убедился в правдивости слов Путина

Телеканал CNN убедился в правдивости слов президента России Владимира Путина о том, что он регулярно говорит по телефону с президентом США Дональдом Трампом.

В материале на сайте канала говорится, что Путин беседовал с Трампом в общей сложности восемь раз с момента вступления того на пост президента США, передает ТАСС.

Подсчеты велись на основании заявлений, распространенных ранее Белым домом. Источник в администрации США заявил, что после таких разговоров Белый дом всегда публикует заявления.

Согласно списку CNN, первый телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 28 января 2017 года. Последний – 20 марта этого года. До этого президенты России и США разговаривали 12 февраля 2018 года. По заверению авторов материала, с бывшим президентом США Бараком Обамой Путин говорил по телефону девять раз с февраля 2015 по июль 2016 года.



При этом указывается, что Трамп чаще разговаривал по телефону с лидерами Великобритании, Франции и Германии, чем с президентом России. Так, с канцлером ФРГ Ангелой Меркель Трамп провел 14 таких бесед, с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй – 26, столько же с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Кроме того, имел место один разговор Трампа с предшественником Макрона на президентском посту – Франсуа Олландом.



Подсчет телекомпании подтверждает и официальный сайт Кремля, на котором опубликованы сообщения о всех восьми разговорах президентов, состоявшихся после инаугурации Трампа, а также об еще одном их разговоре, который состоялся сразу после выборов президента США.

В материале указано, что подсчеты были проведены после того, как Путин в интервью австрийской телерадиокомпании ORF констатировал, что регулярно разговаривает с Трампом по телефону.

Напомним, на сайте Кремля появилось интервью Путина для австралийской телерадиокомпании ORF. В ходе разговора собеседники обсудили российско-австрийские отношения, ситуацию в Евросоюзе, диалог с американским президентом Дональдом Трампом и даже обнаженный торс президента.