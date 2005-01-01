Планы Асада встретиться с Ким Чен Ыном обеспокоили США

США обеспокоены планами президента Сирии Башара Асада встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, заявил высокопоставленный сотрудник Госдепа.

Северокорейская газета «Нодон синмун» сообщила, что Асад заявил о намерении посетить КНДР и встретиться с ее лидером, передает ТАСС.

Представитель Госдепа «не думает, что (встреча) была бы полезной». США «не могут подтвердить», что эта встреча «точно состоится», но Вашингтон был бы ею обеспокоен.

«Если у вас есть такой парень, как Башар Асад, который виновен в газовых атаках и убийстве стольких невинных мирных жителей в своей собственной стране, и если он встречается с (лидером) Северной Кореи, то это определенно вызвало бы у нас обеспокоенность», – заявил во внешнеполитическом ведомстве США.