Путин: Россия либо будет суверенной, либо ее вообще не будет

Народ России всегда выберет суверенитет, заявил глава государства Владимир Путин.

Как заявил Путин, он «исходит из того, что Россия либо будет суверенной, либо ее вообще не будет». По его словам, народ России «всегда выберет первое», передает РИА «Новости» со ссылкой на Медиакорпорацию Китая.