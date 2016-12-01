Карлсен обвинил Карякина в договорных партиях

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен заявил, что россиянин Сергей Карякин и азербайджанец Шахрияр Мамедьяров уже играли договорные партии и могли сыграть еще одну 30 мая на супертурнире в норвежском Ставангере.

Партия Карякина и Мамедьярова завершилась ничьей, передает ТАСС со ссылкой на TV2.

«Если здесь они снова договорились, хотя у меня нет этому никаких доказательств, я не буду удивлен», – заявил Карлсен, выразив мнение, что нужно «внимательнее наблюдать» за игрой между друзьями.

По его словам, на чемпионатах мира, «к счастью, такое невозможно».

Карлсен заверил, что сам он никогда в договорных партиях не участвовал, но «трудно помешать поступать так другим».

Карякин в ответ заявил, что действительно дружит с Мамедьяровым, но партия не была договорной, «ведь ничейный результат не устраивал» обоих шахматистов.

«Иногда мне тоже кажется, что некоторые партии являются договорными. Но это случается крайне редко на таком уровне, возможно, в 5% случаев», – сказал россиянин.

На данный момент Карлсен, Левон Аронян, Уэсли Со и Вишванатан Ананд набрали по 3,5 балла; Карякин, Мамедьяров, Фабиано Каруана, Хикару Накамура – по три; Максим Вашье-Лаграв – два. Сыграно семь туров. Призовой фонд – 250 тыс. евро.

Напомним, 1 декабря Карякин проиграл Карлсену в игре за шахматную корону на тай-брейке – 1:3 (общий счет 7:9). Тогда Карлсен стал чемпионом мира.