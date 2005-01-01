НАТО заявило о нарушении Россией военного равновесия в Черном море

Спецпредставитель генсека НАТО по Центральной Азии и Кавказу Джеймс Аппатурай утверждает, что Россия якобы нарушила военное равновесие в зоне Черного моря.

По словам Аппатурая, воссоединение России и Крыма привело к тому, что на полуостров доставили «много военного оборудования». Это изменило «равновесие безопасности в регионе», сказал спецпредставитель генсека НАТО.

Аппатурай заявил, что «североатлантическая безопасность тесно связана с безопасностью Черного моря», передает ТАСС.

Альянс оценивает последнюю встречу в рамках Совета НАТО – Россия как «достаточно позитивную». Отмечается, что в отношениях с Россией, альянс использует принципы сдерживания и диалога.

Аппатурай отметил «некоторый прогресс» в отношениях с Россией. Он заверил, что НАТО стремится «к конструктивному диалогу» с Москвой, но «заботится и об обороне», поэтому альянс считает необходимым укреплять присутствие в «зоне Черного моря оборонительным и пропорциональным образом».