Президент РАН раскрыл подробности реформы аспирантуры

Президент Российской академии наук (РАН) академик Александр Сергеев раскрыл некоторые подробности реформы аспирантуры.

«В ближайшее время вопрос будет быстро решен. У Михаила Михайловича [Котюкова, министра науки и высшего образования] есть такая позиция, она есть и у Ольги Юрьевны [Васильевой, министра просвещения] – нужно как можно скорее делать научную аспирантуру», – сказал Сергеев, передает «Ведомости».

По его словам, обязательным атрибутом аспирантуры со временем станет научная работа, ее длительность может вырасти. «Не ограничивать ее рамками 3-4 лет. Если это требуется, то в каких-то дисциплинах это может быть 5 или 6 лет. Уменьшить объем педагогики, не надо слушать огромное количество часов лекций, они [аспиранты] будущие научные работники, а не педагоги», – подчеркнул академик.

Во вторник Сергеев встретился с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, на встрече обсуждались вопросы реорганизации управления наукой и реализации суперуказа президента в части национальных проектов.

Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал аспирантуру российских вузов.

В декабре 2017 года газета ВЗГЛЯД подробно освещала составленный Минобрнауки план реформы аспирантуры.