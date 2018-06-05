«Аэрофлот» объявил набор военных летчиков

Авиакомпания «Аэрофлот» на своем сайте объявила о наборе пилотов Министерства обороны, которым предлагается переучиться для управления гражданскими самолетами.

«(«Аэрофлот») объявляет дополнительный набор пилотов Министерства обороны и других ведомств на переучивание на типы ВС (воздушных судов) А320 (Airbus 320), В737 (Boeing 737), SSJ100 (Sukhoi Superjet-100)», – говорится на сайте компании.

Среди требований к кандидатам – высшее или среднее авиационное образование с квалификацией «пилот», свидетельство коммерческого пилота, знание английского языка не ниже четвертого уровня по шкале ИКАО, перерыв в летной работе не более двух лет, средний балл по диплому не менее 4,0.

Также идет набор командиров воздушных судов с зарплатой до 650 тыс. рублей в месяц, вторых пилотов, иностранцев с налетом не менее 3 тыс. часов.

«В авиакомпании идет плановая работа по укомплектованию штатного расписания летных подразделений», – приводит РБК слова представителя «Аэрофлота».

Он отметил, что набор военных пилотов – это распространенная практика во всем мире, а в «Аэрофлот» за последние 10 лет принято более 200 пилотов из ВС России.

Напомним, в конце декабря гендиректор компании Виталий Савельев заявил, что командир воздушного судна «Аэрофлота» с 2018 года станет получать зарплату в 650 тыс. рублей.

В июне 2017 года стало известно, что российские авиакомпании столкнулись с утечкой квалифицированных кадров в Азию, где зарплаты значительно выше.

После этого «Аэрофлот» решил ввести единовременные выплаты в 650 тыс. рублей при трудоустройстве командиров воздушного судна, и 350 тыс. рублей – для вторых пилотов, но в конце июня в «Аэрофлоте» заявили, что около 150 пилотов покинули компанию ради работы в Азии.