Украинский идеолог объяснил необходимость снести все памятники Жукову

Памятники и мемориальные доски в честь маршала Георгия Жукова сносить можно, так как он причастен «к установлению советской власти вооруженным путем», сообщил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Вятрович отреагировал на запрос харьковского депутата Дмитрия Булаха, который спросил, можно ли сносить памятные знаки в честь Жукова. Глава института в ответном письме рассказал, почему можно, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на документ, опубликованный Булахом в Facebook.

В частности, в числе претензий к Жукову отмечается подавление крестьянского восстания на Тамбовщине в 1920-х годах. Кроме того, говорится в письме, «своими приказами он обрек на уничтожение сотни тысяч украинцев, призванных в 1943 году».

В упрек маршалу ставится и его работа на посту командующего немецкой оккупационной зоной после войны и организованные им учения в Одесской области, во время которых «от 45 до 60 тыс. солдат были подвергнуты действию радиации».

В письме отмечается, что Жуков – это «личность, которая причастна к установлению советской власти вооруженным путем», поэтому памятники в честь него «подлежат демонтажу, а объекты топонимики, названные в его честь - обязательному переименованию».

В понедельник неизвестные разбили в Харькове мемориальную доску маршалу Советского Союза Георгию Жукову, установленную на здании местной школы.

В августе прошлого года Вятрович сообщал, что всего в рамках декоммунизации были демонтированы почти 2,5 тыс. памятников на Украине.