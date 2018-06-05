Опубликовано видео жуткого наезда на подростков в Домодедово

В сети появилось видео с камер наблюдения, на котором легковушка после столкновения с другим авто на полной скорости сбивает троих подростков в Домодедово.

Видео опубликовал телеканал RT.

Ранее во вторник стало известно, что легковой автомобиль сбил трех подростков в городском округе Домодедово после столкновения с другой машиной.

Инцидент произошел в районе Каширского шоссе в городском округе Домодедово. Две легковые машины столкнулись, после чего одна из них сбила трех молодых людей, которые шли по пешеходному переходу. У них травмы различной степени тяжести, они госпитализированы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.