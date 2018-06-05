Цена барреля нефти Brent впервые с мая опустилась ниже 74 долларов

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,8% – до 73,95 долларов за баррель.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже отметки 74 доллара за баррель 8 мая, передает ТАСС.

На этом фоне российская валюта слабеет к доллару и евро. Так, курс доллара подрос на 14 копейки – до 62,19 рубля, а курс евро вырос на 6 копеек – до 72,67 рубля.

Цены на нефть начали снижаться на фоне заявлений министра энергетики России Александра Новака о том, что смягчение ограничений по добыче нефти в рамках соглашения ОПЕК+ может начаться с третьего квартала 2018 года. Он также отмечал, что пока преждевременно говорить о какой-то конкретной цифре, «она должна быть посчитана».