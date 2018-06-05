На «Поезде дружбы» в Россию отправились около 100 европейцев

«Поезд дружбы», на котором путешествуют около 100 представителей гражданского общества Германии и других европейских стран, отправился в понедельник вечером из Берлина в Москву.

Организатором акции стала некоммерческая организация Druschba Global e.V. («Дружба»). Целью поездки является развитие общественной дипломатии и сближение россиян и европейцев.

Это уже третий крупный проект «Дружбы», нацеленный на народную дипломатию. В 2016 году на фоне антироссийских санкций и охлаждения отношений между Россией и НАТО около 235 жителей Германии совершили автопробег в Россию. Годом позже в аналогичной акции приняли участие уже 343 человека из 16 стран. Они преодолели в целом почти 40 тыс. км по семи разным маршрутам.

«Уже в том году было понятно, что путешествовать на машинах становится сложно с точки зрения логистики. Поэтому мы решили пересесть на поезд», – рассказал ТАСС представитель организаторов Константин Эрмиш.

Организаторы отметили, что всего в Россию на «Поезде дружбы» отправились 110 человек. «Это самые обычные люди, представители абсолютно разных слоев общества. Едут не только жители ФРГ, но еще и австрийцы, шведы, поляки», – рассказал Эрмиш.

По его словам, русскоязычных среди них «пять-шесть человек», а остальные – коренные местные жители, которые просто хотят посмотреть, что происходит в России.

«Цель, которую мы преследуем, очень понятная. Мы решили отвезти в Россию всех, кто интересуется этой страной, но так, чтобы не поддаваться влиянию какой бы то ни было пропаганды, чтобы не увязнуть в ней. Люди сами посмотрят, а потом сформируют свое отношение. Мы предлагаем действовать через прямые контакты между людьми - именно так можно сделать многое для российско-немецкой дружбы, мы хотим подружить простых людей между собой без излишнего пафоса», – рассказали организаторы.

В «Дружбе» отметили, что их поездку «никто не финансирует». «Люди сами платят за билеты, за ночлег, за питание. Где получилось, нам пошли навстречу, кто-то, к примеру, выделил транспорт», – добавили организаторы.

Уже во вторник, после прибытия поезда на Белорусский вокзал Москвы, пути народных дипломатов разойдутся. Одни останутся в столице, другие разъедутся по регионам. Путешествующие группами отправятся в разных направлениях – на Байкал, в Крым, на Кавказ, в Краснодарский край, по Золотому кольцу. Везде для них готовят культурную программу, общение с местными жителями.

Вновь встретятся группы 11 июня в российской столице, 12 июня они примут участие в праздновании Дня России, возложат цветы к мемориалам Победы, а 14 июня соберутся в фан-зоне на Воробьевых горах и будут смотреть матч открытия чемпионата мира по футболу между Россией и Саудовской Аравией. «Нам хочется пропитаться атмосферой, посмотреть футбол вместе с местными жителями», – сказал Эрмиш.

«Такие поездки играют большую роль. Лично я хочу пообщаться с россиянами, потому что это совсем другой уровень, это не то, что показывают по телевизору, где Россию обвиняют в том, что в Германии идет дождь или слишком ярко светит солнце», – сказал один из участников акции, представившийся Детлефом.

Пожилой швейцарец Кристиан, который собрался в путешествие вместе с женой, сыном и внуком, придерживается такой же точки зрения. «Мы видим в СМИ довольно однобокую картину происходящего. Пообщаться друг с другом без давления информационной картины очень полезно и для русских, и для европейцев», – сказал он.