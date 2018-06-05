Согласованы условия экспорта российской говядины в Турцию

Россия согласовала с Турцией условия экспорта говядины, все документы подписаны.

«Мы согласовали сертификаты... условия созданы. Дальше очень многое будет зависеть от заинтересованности бизнеса», – сказал представитель Россельхознадзора, передает РИА «Новости».

По его словам, все условия поставок с российской и турецкой сторон согласованы. «Мы подписали соответствующие документы и согласовали ветеринарные сертификаты, то есть технически это то, что необходимо для начала поставок. Для следующего шага необходима заинтересованность бизнеса», – отметил он.



Представитель ведомства также добавил, что Россия заинтересована в экспорте говядины. Новые рынки сбыта ищет один из крупнейших агрохолдингов страны «Мираторг», подчеркнул он.

Напомним, в апреле Россельхознадзор назвал дату возобновления импорта турецких томатов.