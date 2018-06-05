Сертификационные и госиспытания Ил-276 совместят впервые в истории

Сертификационные испытания среднего военно-транспортного самолета Ил-276 впервые в отечественном авиастроении будут совмещены с госиспытаниями.

«Впервые в истории создания военно-транспортных самолетов тактико-техническое задание будет подготовлено и под нормы Минобороны и под требования Международной организации гражданской авиации (ICAO). Это позволит совместить проведение государственных и сертификационных испытаний и засчитывать результаты как для военных, так и для гражданских целей», – приводит пресс-служба ОАК слова первого замглавы «Ил» Павла Черенкова, передает РИА «Новости».

Нововведение даст возможность существенно сократить сроки проведения сертификации самолета, а также ускорить его введение в сферу гражданского применения.

Сейчас идет эскизное проектирование Ил-276, отметил Черенков, передает ТАСС. Тактико- техническое задание на самолет находится на утверждении Минобороны.

Завершить основное количество конструкторских работ и подготовку производства, а также выполнить первый вылет Ил-276 планируется в 2023 году. Начало серийных поставок самолета в войска намечено на 2026 год.

Ранее были определены «миссии» нового транспортника Ил-276.

Ил-276, ранее известный как Ил-214, МТС (многоцелевой транспортный самолет) и СВТС (средний военно-транспортный самолет), разрабатывается «Авиационным комплексом Ильюшина», должен был заменить Ан-12, Ан-26 и Ан-72 в ВВС России и ВВС Индии. Сначала разрабатывался совместно с Индией, но в 2015 году индийская сторона вышла из проекта. «Ильюшин» продолжил разрабатывать самолет в инициативном порядке.