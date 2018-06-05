Принят закон об отмене выборов мэра Нижнего Тагила

Депутатами заксобрания Свердловской области в трех чтениях был принят законопроект об отмене выборов мэра Нижнего Тагила, сообщил представитель парламента.

Отдали свой голос «за» 37 депутатов, «против» – четверо, передает РИА «Новости».

Для вступления в силу законопроект должен подписать губернатор региона.

Напомним, 31 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес на рассмотрение заксобрания региона законопроект об отмене прямых выборов мэра Нижнего Тагила.

До этого, 28 мая, президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Магаданской области 69-летнего Владимира Печеного, который возглавлял регион с 2013 года. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.

Чтобы вернуть Носова на пост главы города, жители Нижнего Тагила решили организовать митинг. Чиновник обратился к горожанам с призывом не требовать его возвращения.

Ранее были отменены прямые выборы мэра Екатеринбурга. Евгений Ройзман 22 мая на заседании гордумы объявил об уходе в отставку с поста главы Екатеринбурга в знак протеста. В тот же день он подал официальное заявление. Депутаты 25 мая на внеочередном заседании приняли его отставку и внесли в городской Устав поправки, которые отменяли прямые выборы главы города.