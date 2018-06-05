Стало известно о несработавшей в ТЦ «Порт» в Казани пожарной сигнализации

Сигнализация в ТЦ «Порт» в Казани при пожаре не сработала, так как было отключено электричество, сообщил представитель единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Казани.

«Пожарная сигнализация в ТЦ «Порт» не сработала, потому что было отключено электричество во время пожара. Причины отключения выясняются», – передает ТАСС слова представителя ЕДДС.

Он добавил, что сложностей с эвакуацией людей не было, потому что было утро, и в ТЦ находились в основном только его сотрудники.

«Пообщалась с двумя арендаторами. Оба горели в «Адмирале», второй еще и на Вьетнамском рынке, и в Новой Туре. Говорят, что у последнего там обуви на площади 50 кв. метров на 6-7 млн рублей, у второго обуви на 3-4 млн. Предприниматель говорит, что после этого пожара подумает, в какой город свой бизнес переносить, потому что в Казани его невозможно содержать с этими постоянными пожарами», – сообщил корреспондент «Реального времени» с места событий.

Сообщается также, что сначала продавцы пытались зайти обратно, чтобы спасти товар, но здание окружили бойцы Росгвардии, которые удерживали торговцев.

«В 8.20 мы выезжали из дома, только начался пожар. Со стороны первого входа в ТЦ был маленький дымок. Ни одной пожарной не было, через 15 минут только приехали. Обратно нас уже не пустили в наш комплекс. Весь «Порт» в дыму, пожарные со всего города ехали и ехали», – вспоминала увиденное жительница соседнего с «Портом» жилого комплекса «Лесной городок» Айгуль.



Издание Kazanfirst сообщает, что огонь перекинулся на второй этаж здания. К месту пожара приехал мэр Казани Ильсур Метшин.

Сообщается также, что пожару присвоили 4-й класс из-за проблем с водой.