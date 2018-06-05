Канделаки назвали фетишем Венедиктова

Подписчики главного редактора «Эха Москвы» заподозрили его в неравнодушии к медиаменеджеру Тине Канделаки.

После того, как главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов меньше чем за сутки разместил в Instagram две фотографии Тины Канделаки, подписчики заявили, что у него появился новый фетиш.

Наши прелести Публикация от Алексей Венедиктов (@aavst) 5 Июн 2018 в 1:13 PDT

«Наши прелести», – написал Венедиктов, разместив фото Канделаки, которая режет овощи в платье с декольте.

«У вас фетиш какой-то на Тину», – написал n.mr.muzaffar.

«Шикарные овощи и зелень», – считает ed.petrosian.

Ранее Венедиктов опубликовал фото вице-премьера Татьяны Голиковой из кулуаров Петербургского международного экономического форума и прокомментировал ее внешность.

Медиаменеджер Тина Канделаки заявила, что когда кавказцы встречаются, то сразу собираются вместе. По ее словам, их компания похожа на клан Сопрано.