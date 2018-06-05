В Петербурге ответили на угрозы экс-президента Эстонии

Слова бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса о возможной потере Россией Санкт-Петербурга были сказаны «в угоду конъюнктурным интересам», заявил депутат законодательного собрания Северной столицы Денис Четырбок.

«Ничего общего с реальностью это заявление не имеет», – подчеркнул парламентарий, передает РИА «Новости».

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалев, в свою очередь, назвал заявление Ильвеса «идиотизмом». «У людей просто крышу сносит. Если Эстония захочет ввязаться в какой-то военный конфликт с Россией, НАТО ей этого, естественно, не позволит», – считает парламентарий.

В понедельник бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил, что в случае атаки на его страну Россия якобы может лишиться контроля над Санкт-Петербургом и другими городами. Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал заявления бывшего президента Эстонии смешными.