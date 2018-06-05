Россияне оценили свое знание русского языка

Большинство россиян (62%) оценивают свое знание русского языка на «хорошо» и «отлично», но 58% респондентов хотели бы повысить собственный уровень грамотности, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Большинство участников опроса оценивают свои знания по русскому языку выше среднего: каждый второй (50%) ставит себе оценку «4», каждый десятый (12%) – «5». Молодежь, в сравнении со старшим поколением, склонна к завышению своих баллов: среди 18-34-летних «отлично» себе ставят 20%, среди 60-летних и старше - 7%», – передает ТАСС исследование ВЦИОМ.

На «удовлетворительно» свои знания оценивают 35% респондентов, еще 2% – на «плохо».

При этом 58% опрошенных хотели бы повысить свой уровень знания русского языка. Об отсутствии такого желания заявили 39% респондентов.

По данным социологов, 97% опрошенных уверены, что важно грамотно говорить и писать, соблюдая правила русского языка, обратного мнения придерживаются всего 2% респондентов.

При этом 56% считают, что нормой современного русского языка считается то, что предписывают словари и языковеды, а 33% убеждены, что норма – это то, как говорит большинство наших соотечественников.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 30-31 мая среди респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Объем выборки 2 тыс. человек, максимальный размер ошибки не превышает 2,2%.

Напомним, в начале марта ВЦИОМ изучил мнение россиян о ЕГЭ.