Клинтон назвал причину злости на Россию

Экс-президент США Билл Клинтон рассказал, чем его разозлила Россия.

«На самом деле, я чаще испытываю беспокойство, чем гнев, но когда Россия вмешалась в наши выборы, тогда да, я разозлился», – передает RT со ссылкой на Le Parisien ответ Клинтона на вопрос, что приводит его в ярость.

Напомним, стало известно, сколько израсходовала за время своей работы команда специального прокурора Роберта Мюллера, занимающаяся расследованием якобы имевшего место «вмешательства» России в выборы в США.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не вмешивалась в американские выборы, а вот США неоднократно пытались оказать влияние на выборы в других государствах.