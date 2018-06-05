Глава Пентагона времен холодной войны Карлуччи скончался в США

В США на 88 году жизни скончался американский государственный деятель, бывший министр обороны Фрэнк Карлуччи, сообщил действующий глава Пентагона Джеймс Мэттис.

«Я выражаю мои глубочайшие соболезнования в связи с уходом бывшего министра обороны Фрэнка Карлуччи», – передает РИА «Новости» заявление Мэттиса.

По его словам, Карлуччи «служил нации при четырех президентах США, и республиканцах, и демократах, лейтенантом в ВМС, послом в Португалии, замдиректора ЦРУ и в некоторых других должностях в минобороны перед тем, как стал министром обороны».



Министром обороны США Карлуччи был с 1987 по 1989 годы.

«Назначенный в 1987 году, когда близился конец холодной войны, министр Карлуччи был прогрессивным лидером», – заявил Мэттис.

Напомним, газета ВЗГЛЯД писала, что в 2013 году Фрэнк Карлуччи был частным спонсором Национального фонда поддержки демократии (National Endowment for Democracy, NED) – американской частной некоммерческой организации, основанной в 1983 году Конгрессом США для продвижения демократии. В СМИ не раз упоминалось, что фонд связан с ЦРУ и имеет отношение к финансированию оппозиции в ряде стран.