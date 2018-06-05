Бельгийских болельщиков предостерегли от споров об Украине на ЧМ–2018 в России

В России «очень хорошо организована» подготовка к чемпионату мира по футболу, сообщил МИД Бельгии в рекомендациях для планирующих поездку на ЧМ.

В МИД Бельгии считают, что чемпионат «пройдет без малейшей проблемы», передает РИА «Новости».

При этом власти дают болельщикам ряд рекомендаций. Жителей Бельгии предостерегают от применения насилия на ЧМ в России, распития алкогольных напитков в общественных местах.

Указывается, что российские власти «могут проверить паспорт в любой момент», поэтому документ следует носить при себе. Болельщикам рекомендуется «соблюдать должное уважение» при обращении к правоохранителям.

«Они ничего не пустят на самотек и будут тщательно подготовлены», – заверил МИД Бельгии.

Если болельщики будут вести себя корректно и следовать указаниям, то получат «опыт очень позитивного гостеприимства», говорится в сообщении МИДа.

Подчеркивается «абсолютно нулевая терпимость» к насилию, «по закону, срок заключения может достигать пяти лет».

Также бельгийским болельщикам рекомендовано не вступать в споры о политике, «особенно в том, что касается ситуации на Украине».

МИД сообщает, что не нужно фотографировать режимные объекты в Калининграде.

«Не обманывайтесь репутацией России как страны с холодным климатом. В летние месяцы температура может подниматься до 30 градусов и выше», – предупреждают дипломаты.

Кроме того, рекомендовано не пытаться перейти границу Польши с Россией пешком.

В Королевской бельгийской футбольной ассоциации сообщали, что в Россию на ЧМ намерены поехать не менее 5 тыс. бельгийских болельщиков.

Напомним, МИД Великобритании, футбольная ассоциация Англии и английская федерация по поддержке болельщиков также подготовили памятку для болельщиков.