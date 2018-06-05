Стало известно о скором закрытии единственного русскоязычного радио в Финляндии

В Финляндии закроется единственная русскоязычная радиостанция, сообщает финский радиохолдинг Basso Media.

Речь идет о радиостанции Sputnik. Она работает в Финляндии с 1999 года и не имеет отношения к продукту МИА «Россия сегодня», передает РИА «Новости».

Радиостанцией владеет Radio Satellite Finland Oy, которая принадлежит бывшему акционеру «Русской медиагруппы», основателю «Русского радио» Сергею Архипову.

Basso Media по сделке с Radio Satellite Finland Oy выкупает частоты Radio Sputnik и Spirit FM. Финский радиохолдинг сообщил, что не будет «развивать эти бренды».

Цена сделки не называется.