В Калининграде запустили новое производство

Калининградский тарный комбинат запустил линию по выпуску легковскрываемых крышек для консервов, которые можно открыть без ножа.

Как сообщили газете ВЗГЛЯД в министерстве по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области, утвержденные указом президента России новые льготы и преференции Особой экономической зоны (ОЭЗ) в регионе стимулируют развитию производства и экспорта.

Среди новых резидентов калининградской ОЭЗ – инвестпроект Калининградского тарного комбината, где 4 июня запустили производство легковскрываемой крышки для консервов.

Отмечается, что Калининградский тарный комбинат – лидер среди российских производителей металлической тары и упаковки. Его продукция обеспечивает 20% потребностей отечественного рынка. Более 60% всего объема экспорта этой продукции приходится именно на долю предприятия.

Выпуск металлической консервной тары традиционно занимает основной удельный вес в общем объеме производства. Покупателями данной продукции являются ведущие рыбо- и мясоперерабатывающие предприятия Калининградской области и других регионов России.

Предприятие включено в реестр резидентов ОЭЗ в Калининградской области с объем заявленных инвестиций более 170 млн рублей. Объем отгруженных товаров, оказанных услуг в 2017 году составил порядка 62,5 млн рублей, среднесписочная численность сотрудников – 36 человек.

Комбинат запускает новый цех по производству легковскрываемой крышки для консервов ЕОЕ83 и ЕОЕ99. Производительность линии 20 млн. крышек в месяц. Цех оснащен самым передовым и современным оборудованием. Объем инвестиций первой очереди составляет порядка 5 млн евро, создано 50 новых рабочих мест.

Как передает портал kgd.ru, в минуту здесь будут производить 1 тыс. крышек, в месяц – 30 млн.

В настоящее время в России производится только порядка 20% легковскрываемых крышек, 80% – это импорт. С пуском нового производства в России будет производиться более 50%, сообщил гендиректор Калининградского тарного комбината Игорь Васильев.

«Очень важно, что эта продукция пойдёт в том числе и на экспорт, к соседям в Польшу, Прибалтику. Продукцией Калининградского тарного комбината пользуются уже многие годы производители мясных, рыбных консервов в Калининградской области и в России в целом», – отметил на открытии новой линии губернатор региона Антон Алиханов.

Руководство тарного комбината уверяет, что крышки будут дешевле импортных. Их производят из высокотехнологичной жести, которую закупают в Германии, Франции, Бельгии и Китае.

«Качество продукции российских производителей для такого товара не подходит», – пояснил Васильев.

Инвесторы заверяют, что оборудование для линии на сегодня – самое передовое. Чтобы его окупить, предприятие будет работать в три смены. В течение двух лет на комбинате планируют удвоить производство крышек.

Это самый крупный инвестиционный проект за всю историю комбината. На сегодняшний день порядка 60% консервной промышленности в такой крышке закрываются поставками из-за рубежа. Поэтому запуск этой линии – это скромный вклад нашего коллектива в решение задач по импортозамещению, добавил председатель совета директоров Калининградского тарного комбината Владимир Альшевский.

На сегодняшний день предприятие также выпускает 50 млн металлических банок разных видов и около 5 млн штук мясных и рыбных консервов в месяц. По сведениям региональных властей, тарный комбинат является одним из лидеров производства металлической тары и упаковки в России.