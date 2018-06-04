Мать и сына нашли убитыми в центре Москвы

СК по Москве возбудил уголовное дело после убийства двух человек в центре Москвы, чьи тела были обнаружены в понедельник.

«В квартире одного из жилых домов, расположенного по Шмитовскому проезду в городе Москве, обнаружены тела женщины 1962 года рождения и ее сына 1992 года рождения. При визуальном осмотре обнаружены признаки насильственной смерти», – сообщается на сайте столичного СК.

Тела обнаружил родственник погибших, который сообщил, что они с пятницы не выходили на связь.

Следователи возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух лиц).