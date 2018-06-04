В Подмосковье начали строить первый мусоросжигательный завод

Строительство первого в Московской области завода по термической переработке отходов стартовало вблизи деревни Свистягино в Воскресенском районе.

Как передает «Интерфакс», 1 июня входящая в Ростех группа «РТ-Инвест» приступила к первому этапу строительных работ по проекту завода по термической переработки отходов в энергию.

«Уверен, что благодаря качественной и слаженной работе местные жители не почувствуют никаких неудобств и уже во втором квартале 2021 года заработает первый из четырех аналогичных заводов в Московской области», – заявил гендиректор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

Общий объем инвестиций в строительство завода в Воскресенском районе составит до 30 млрд рублей. Подрядчиком строительства стала компания «Трест Гидромонтаж»,входящая в группу «ТЭК Мосэнерго».

Напомним, в марте министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган заявил, что в регионе планируют заключить пять инвестиционных контрактов по созданию мусороперерабатывающих комплексов. В июне 2017 года в рамках прямой линии президент России Владимир Путин сообщил о предстоящем строительстве четырех мусороперерабатывающих заводов, в том числе трех в Подмосковье.

При этом, против строительства мусоросжигательных заводов в Московской области неоднократно выступали экологи.