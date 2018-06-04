Казаки во время ЧМ-2018 покажут полицейским мужские поцелуи

Более 300 казаков Ростова-на-Дону будут помогать полиции охранять порядок во время чемпионата мира по футболу. Они будут обращать внимание полицейских на целующихся мужчин.

Бить нагайками казаки никого не будут, и намерены делать только устные замечания целующимся представителям ЛГБТ, пишет «Настоящее время» со ссылкой на начальника управления по организации и координации деятельности казачьих дружин Олега Баранникова.

«Если два мужчины будут целоваться на Чемпионате мира, мы подскажем полиции обратить на них внимание, а дальше это уже дело полиции, – заявил изданию Олег Баранников. – Для нас ценности – это вера православная и семья прежде всего. Слишком много казакам пришлось пережить для того, чтобы вот именно этой ценностью разбрасываться каким-то образом».

За месяц до мундиаля стало известно, что казаки помогут ростовским полицейским следить за порядком во время Чемпионата мира по футболу.

На помощь полицейским придут 300 казачьих добровольцев. Они будут работать в левобережной зоне Ростова-на-Дону, около стадиона «Ростов-Арена», возле аэропорта, в фан-зоне на Театральной площади, а также на центральных улицах.

Напомним, 5 мая в Москве за несанкционированным митингом сторонников Алексея Навального «Он вам не царь» пришли наблюдать казаки и люди в форме времен Великой Отечественной войны. Во время акции между казаками и сторонниками оппозиции произошла потасовка. Центральное казачье войско заявило, что 5 мая на Пушкинской площади казаки выражали гражданскую позицию.