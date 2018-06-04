Прилепин ответил либералам на слова «визг патриотов»

Писатель Захар Прилепин опубликовал в соцсетях подборку критики в адрес главного редактора RT, напомнив цитату писателя Дмитрия Быкова.

«Как наш Дмитрий Львович любит повторять: «Патриоты перешли на визг». Ага, визжим не переставая. Иное дело – вы. Выдержка и честь!», – написал Прилепин в Facebook, опубликовав скриншот с сайта радиостанции «Эхо Москвы», где на комментарий Симоньян, опубликованный до того, как стало известно о мнимой смерти Бабченко, слетелись критики:

«Когда мы пишем о Бабченко, главное – не написать о его смерти так, как он написал бы о нашей. Царство Небесное», – написала Симоньян в соцсетях, после чего в ее адрес полетели оскорбления.

В частности, журналист Сергей Пархоменко заявил, что рассчитывать на наказание виновных и раскрытие убийства Бабченко нельзя до тех пор, пока «скоты вроде Симоньян и Лурье будут изощрятся в сарказме по поводу «очередной сакральной жертвы».

Владимир Егоров заявил, что он мог бы «завалить парочку симоньянов», а журналистка Карина Орлова назвала Симоньян «отвратительной». Позже оригинальный пост Орловой был удален.

Инсценировка убийства журналиста Аркадия Бабченко произошла ранее на прошлой неделе. Позже стало известно, сколько человек были в курсе организации инсценировки убийства Бабченко, которого считали мертвым почти сутки – до тех пор, пока он не появился на брифинге Службы безопасности Украины.

На западе осудили эту «спецоперацию», назвав инсценировку убийства Бабченко неприемлемой.