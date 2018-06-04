В МВД отреагировали на призыв Британии исключить Россию из Интерпола

Замминистра МВД Игорь Зубов прокомментировал призыв британских депутатов об исключении России из Интерпола или ограничении ее доступа к базам данных.

Зубов заявил, что у Великобритании нет полномочий требовать ограничения доступа России к базам данных Интерпола, передает РИА «Новости».

В понедельник члены британского парламента призвали исключить Россию из Интерпола или ограничить для Москвы «злоупотребление» базой данных этой организации.

На прошлой неделе бывший американский посол в Москве Майкл Макфол также призвал исключить Россию из числа стран – членов Интерпола. Так он отреагировал на опубликованное в среду сооснователем фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером сообщение о том, что Россия уже неоднократно пытается задержать его, используя международную полицейскую службу.