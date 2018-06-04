В США нашли «козырь в рукаве» у российского Су-57

В Вашингтоне считают, что российский самолет пятого поколения Су-57 имеет «козырь в рукаве» – в перспективе его могут оснастить ядерными боеприпасами, пишет американское издание National Interest.

В принятой администрацией Дональда Трампа новой ядерной доктрине говорится, что Су-57 способен нести подобное оружие. National Interest пишет, что если это предположение соответствует действительности, то вместе с Су-34 этот самолет сможет использовать ядерные вооружения средней дальности против целей, которые прикрыты мощной системой ПВО, передает РИА «Новости».

Издание отмечает, что Вашингтон опасается стремления России модернизировать арсенал нестратегического ядерного оружия, который сейчас насчитывает около 2 тыс. единиц.

В свою очередь власти США, пишет NI, мотивируют свои намерения разработать новые типы ядерных боеприпасов тем, что Москва якобы «понизила порог применения» атомной бомбы. В то же время многие эксперты выражают сомнение в этом утверждении американской администрации.

Однако тот факт, что у Москвы есть значительный арсенал тактических ядерных боеприпасов, значительная часть которых может быть применена с воздуха, неоспорим, пишет National Interest.

Основной платформой для российских тактических ядерных ударов с воздуха остается Су-34, отмечает издание, и предполагает, что такое положение будет сохраняться в течение какого-то времени.

Ранее National Interest сравнивало возможности Су-57 с китайским J-20, с американским F-15C Eagle, и отмечало, что у России есть и более мощное вооружение, чем этот истребитель.