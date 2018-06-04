Россия передала Черногории протоколы допроса обвиняемых в госперевороте

Генпрокуратура передала суду Черногории протоколы допроса двух граждан России, обвиняемых в государственном перевороте.

В Подгорице возобновились заседания по делу о госперевороте в Черногории. Следующее слушание пройдет 5 июня, пишет ТАСС.

В понедельник судья Сюзана Мугоша сообщила, что российской стороной в черногорский суд были переданы материалы допроса Эдуарда Широкова и Владимира Попова, которых обвиняют в попытке организовать в октябре 2016 года госпереворот. Следствие считает, что оба россиянина участвовали в его финансировании, а также планировали убийство экс-премьера страны Мило Джукановича.

«Специальная государственная прокуратура Черногории передала Верховному суду ответ Генеральной прокуратуры России, то есть протоколы слушаний обвиняемых Эдуарда Широкова и Владимира Попова», – рассказала Мугоша.

Всего по делу о государственном перевороте проходят 14 человек. Среди обвиняемых также оказались лидеры оппозиции – президент Новой сербской демократической партии Андрия Мандич и президент Народно-демократической партии Милан Кнежевич. Всего задержали 20 человек, однако некоторые пошли на сделку со следствием и получили небольшие сроки в размере трех-пяти месяцев заключения.

Напомним, что Кнежевич и Мандич выступали против вступления Черногории в НАТО и против санкций, которые ввела против Москвы Подгорица. Политики опасались, что пакет документов будет насильственно продавлен, в связи с чем не посещали заседания парламента.