На митинге против терроризма произошел теракт

В Кабуле смертник убил 14 человек на антитеррористическом митинге, где встретились крупные религиозные деятели Афганистана.

Взрыв произошел у входа в большой шатер, где собрались около 2 тыс. мусульманских священников. Главными вопросами встречи были нападения талибов и война с «Исламским государством*», пишет The Washington Post.

Большинство собравшихся уже покинули шатер к тому времени, когда смертник взорвал себя. Талибан, как и другие террористические группировки, пока не взяли на себя ответственность в нападении.

Полиция заявила, что семь жертв были священниками, приглашенными из разных областей Афганистана правительством президента Ашрафа Гани, который пытается заключить мир с талибами при поддержке США.

Также сообщается, что группа «Афганский совет Улемы» незадолго до взрыва издала религиозный указ, объявляющий «харамом» нападения террористов-смертников. В постановлении говорилось, что повстанцы в Афганистане не имеют отношения к религии.